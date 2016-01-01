تركيا تأمر باعتقال 82 عسكريا للاشتباه بصلتهم بجولن

أمرت السلطات التركية اليوم الثلاثاء، باعتقال 82 عسكريا بدعوى صلتهم برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية "فتح الله جولن" الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب عام 2016.

ونقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية عن هذه الوسائل قولها إن الشرطة شنت عملية بحث عن 42 عسكريا في مدينة إزمير الواقعة غربي تركيا و17 إقليما آخر، في حين شنت عملية بحث عن الـ 40 الآخرين في مدينة قونية، الواقعة وسط البلاد و25 إقليما آخر.

يُذكر أن أكثر من 77 ألف شخص في انتظار المحاكمة، في حين تم عزل أو تسريح 150 ألفا من الموظفين المدنيين والعسكريين كجزء من عمليات نفذتها الحكومة.