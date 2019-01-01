ترامب يريد ترك استخبارات قوية في أفغانستان بعد سحب القوات الأمريكية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة أذيعت يوم الاثنين إنه يرغب في ترك "استخبارات قوية" في أفغانستان بعد سحب القوات الأمريكية من هناك لأن هذه الدولة بمثابة "مختبر للإرهابيين".



وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" جرت يوم السبت الماضي في اليابان، قال ترامب إنه يفضل سحب جميع القوات من أفغانستان، لكن هذا غير ممكن لأنه يجب رصد الوضع.



وأضاف "أود الخروج.. المشكلة هي أنها (افغانستان) مجرد مختبر للإرهابيين على ما يبدو. أنا أطلق عليها هارفارد الإرهابيين."



وأوضح إنه عندما ناقش مسألة سحب القوات الأمريكية من أفغانستان مع مستشاريه العسكريين، أكد كبار الجنرالات أنهم يفضلون مهاجمة الإرهابيين هناك بدلا من الأراضي الأمريكية.



وتابع ترامب "إنه شيء يجب أن تفكر فيه دائما.. سنرحل ونترك استخبارات قوية جدا."