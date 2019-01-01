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مقتل 14 بحارا في حريق غواصة داخل المياه الروسية

نور رشوان
نشر فى : الثلاثاء 2 يوليه 2019 - 4:21 م | آخر تحديث : الثلاثاء 2 يوليه 2019 - 4:21 م

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الثلاثاء، مقتل 14 بحارًا في حريق غواصة داخل المياه الروسية، وذلك حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.

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