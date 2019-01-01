مقتل 14 بحارا في حريق غواصة داخل المياه الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الثلاثاء، مقتل 14 بحارًا في حريق غواصة داخل المياه الروسية، وذلك حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.