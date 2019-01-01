استرالية تجمع تبرعات لنقل جثة زوجها الذي توفى بسرطان المخ بعد 24 ساعة من الزواج

بعد قرابة العامين، قررت زوجة استرالية نقل ما تبقى من زوجها إلى مسقط رأسه في مدينة كوتاهيتانجا ماراي بنيوزيلندا، بعد دفنه في أستراليا.

لم تجد ميا فالواسر، حيلة للحصول على أموال لنقل جثة الزوج الراحل الذي يدعى "نافار هربرت"، إلا بجمع التبرعات من خلال موقع " GoFundMe"، من خلال وضع صور زفافهم وسبب طلبها للمال، وقصتها الحزينة مع زوجها.

عاشت ميا فالواسر، لحظات صعبة مع شريك حياتها نافار هربرت الذي كان يعمل لاعبًا لكرة القدم، بعد اكتشافهم إصابته بمرض سرطان المخ، وعلى الرغم من خضوعه لفترة علاج طويلة إلا أن الأطباء أكدوا أنه سيرحل خلال ساعات.

في نهاية نوفمبر من عام 2017، قرر الثنائي الزواج لمدة 24 ساعة فقط، حيث كانت هى الوحيدة المتبقية لـ"هربرت" في الحياة، وأقاموا احتفال يقتصر على الأصدقاء المقربين الذين كانوا أغلبهم زملاء الزوج في عمله.

ساعد الأصدقاء الزوج الراحل في ارتداء ملابس الزفاف؛ لأنه جليس على كرسي متحرك لا يستطيع التحكم في جميع أطرافه، أما ميا فارتدرت فستان الزفاف وحاولت إسعاد زوجها الذي كان الخوف يسيطر عليه، ووصفت ما حدث بـ"كان سعيد على غير العادة رغم الخوف الذي شعرت به داخل قلبه"- وفقًا لـ"the sun".

زواج لمدة يوم واحد كان ثمرته طفل، قررت "ميا" أن تشجعه ليصبح لاعب كرة قدم مثل أبيه، الذي طلب منها أن تضعه بجانب عائلته حينما يرحل.