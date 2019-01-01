ممثل «مراسلون بلا حدود» في تركيا يطالب بإعادة محاكمته في اتهامه بنشر دعاية إرهابية

طالب إيرول أوندروغلو، ممثل منظمة "مراسلون بلا حدود" في تركيا، اليوم الاثنين، بإعادة محاكمته في الاتهامات الموجهة إليه بنشر دعاية إرهابية.



وقال أوندروغلو في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه يجري محاكمته هذه المرة لدعمه عريضة تقدمت به حملة "أكاديميون من أجل السلام".



وفي يناير 2016، دعا أكثر من ألف أكاديمي تركي الحكومة التركية إلى إنهاء العمليات العسكرية في المناطق الكردية الواقعة جنوب شرقي البلاد. ومنذ ذلك الحين، أُدين الكثير من هؤلاء الأكاديميين، بينما لا يزال يتم محاكمة آخرين.



وفي بادئ الأمر، لم يتم أتاحة وثائق المحكمة بشأن القضية الجديدة المرفوعة ضد أوندروغلو للاطلاع عليها.



وأضاف ممثل منظمة "مراسلون بلا حدود" قائلا إنه لم يوقع على عريضة الحملة، ولكنه وقع على وثيقة تم فيها "إعادة إنتاج المحتوى" مع 16 شخصًا يحملون نفس الأفكار.



وقد تم توجيه اتهامات إلى أعضاء الحملة الستة عشر الآخرين، بمن فيهم صحفيون. ومن المتوقع أن تبدأ المحاكمة في 7 نوفمبر.



ويخضع أوندروغلو للمحاكمة بسبب مشاركته في حملة تضامن مع صحيفة مؤيدة للأكراد مغلقة حاليا.



كما يواجه التركي الناشط في مجال حقوق الإنسان سيبنيم كورور فينكانسي والكاتب أحمد نسين المحاكمة في القضية نفسها. وظل الثلاثة قيد الاحتجاز ، رغم قرار إطلاق سراحهم بعد احتجاج دولي.



وتم إغلاق صحيفة "أوزجور جونديم" بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في يوليو 2016 ، بسبب ما تردد حول نشرها لدعاية لحزب العمال الكردستاني المحظور.