مهلة 3 أشهر لسداد متأخرات أراضي ووحدات «بيت الوطن» دون غرامات

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن منح إعفاءات لمدة 3 أشهر من غرامات التأخير المستحقة على أراضي ووحدات مشروع "بيت الوطن" شريطة التنازل عن جميع الدعاوى القضائية المرفوعة ضدها أو جهاز المدينة الواقع بها التخصيص.

وأوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، طارق السباعي، أن المهلة المقررة تشمل كامل غرامات التأخير في حالة سداد كامل المستحقات، والإعفاء بنسبة 70% في حالة سداد نسبة 75% من المتأخرات، ومن 45% في حالة سداد نسبة 50% من المتأخرات.

وتابع: كما تشمل الإعفاء من الغرامات بنسبة 20% في حالة سداد نسبة 25% من المتأخرات، على أن تسري هذه التيسيرات فقط في حالة سريان التخصيص، وفي حالة الإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية فقط، وما زالت في حوزة العميل، يتم سداد جميع المتأخرات محملة بالأعباء حتى تاريخ السداد.

وأضاف أن هذه التسيرات تسري لمن صدر لهم قرارات بالإلغاء وتعذر السحب فعليا لأن المبنى مقام بالكامل ويتعذر سحبه لكونه مأهولا بالسكان، وبالنسبة للوحدات السكنية يكون المقيم بها هو المخصص له الوحدة مع عدم وجود تخصيص لوحدة أخرى له بذات المدينة.

وأوضح أنه بالنسبة للوحدات السكنية وقطع الأراضي السكنية والملغي تخصيصها لعدم سداد المستحقات فقط، والصادر لها قرار من لجنة بحث التظلمات بمنح مهلة لسداد المستحقات المالية محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، يتم إعفاؤها من سداد غرامات التأخير شريطة سداد جميع المستحقات دفعة واحدة.

وأشار السباعي إلى تطبيق تلك التيسيرات بالشروط الآتية: أن تكون أعمال البناء بموجب ترخيص صادر من جهاز المدينة سارية وقت التنفيذ، وتحقق جهاز المدينة من توافر الشروط الواردة بالقرار وفقا لما ورد بكل حالة، ولا تسري هذه التيسيرات على المبالغ السابق سدادها قبل الإعلان، ويستثنى من ذلك الحالات المستحق عليها قيمة الغرامات فقط، وسددت إجمالي قيمة أصل الأقساط المستحقة، كما لا تسري على الأراضي أو الوحدات التي تم سحبها وإعادة تخصيصها للغير.

كما قررت الهيئة منح مهلة شهرا لاستكمال سداد المقدمات محملة بالأعباء للمستثمرين المخصص لهم قطع أراضٍ بأنشطة خدمية واستثمارية مختلفة، ممن تقدموا بطلبات التخصيص خلال الفترة من 24 حتى 28 ديسمبر من عام 2017، والصادر لهم أوامر إسناد خلال الفترة من 29 مايو 2018 حتى 6 يناير 2019.