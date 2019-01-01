ميركل تحل ضيفة مجددًا على حفل افتتاح مهرجان بايرويت الموسيقي

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تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حضور حفل افتتاح مهرجان ريشارد فاجنر الموسيقي في مدينة بايرويت شرقي ألمانيا نهاية هذا الشهر.

وأعلنت المدينة اليوم الثلاثاء أن قائمة ضيوف حفل الافتتاح تتصدرها مجددا ميركل.

وتعتبر ميركل من المعجبين البارزين بموسيقى الموسيقار الألماني الراحل فاجنر، ومن الضيوف الأساسيين في المهرجان مع زوجها يواخيم زاور.

ومن أعضاء الحكومة الاتحادية سيحضر أيضا وزير الصحة ينز شبان، إلى جانب رئيس حكومة ولاية بافاريا، ماركوس زودر، ونائبه هوبرت أيفانجر.

وتضم قائمة الضيوف أيضا عددا من الشخصيات البارزة في المجتمع.

وسيبدأ المهرجان كما هو معتاد في 25 يوليو، وستنطلق فعالياته هذا العام بعرض جديد لأوبرا "تاننهويزر" من إخراج الألماني توبياس كراتسر.

ويكرس مهرجان بايريوت فعالياته لأعمال المؤلف الموسيقي الشهير فاجنر (1813-1883). وأقيم أول مهرجان عام 1876.