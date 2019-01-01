زعيم الانفصاليين في كتالونيا يفشل في تبوء مقعده في البرلمان الأوروبي

فشل زعيم الانفصاليين في كتالونيا كارليس بوجديمون، في محاولته لمطالبة محكمة أوروبية للسماح له بتبوء مقعده في البرلمان الأوروبي.



وقرر رئيس محكمة لكسمبورج مساء اليوم الاثنين بصورة مؤقتة رفض شكوى عاجلة تقدم بها بوجديمون وزميل له في حزبه أرادا أن يتمكنا من الاضطلاع بتفويضهما بالبرلمان الأوروبي.



وجاء قرار اليوم قبل يوم من اعتقاد الجلسة التأسيسية للبرلمان الأوروبي في ستراسبورج.



وفاز السياسيان الكتالونيان بعضوية البرلمان الأوروبي في الانتخابات التي أجريت في أواخر مايو الماضي.



وتطالب إسبانيا بتسليمها الرجلين بموجب مذكرة اعتقال، حيث يعيشان في المنفى في بلجيكا.



وقد رفضت مفوضية الانتخابات الوطنية في إسبانيا تسليم شهادتي تعيين السياسيين إلى محام.



ويواجه بوجديمون محاكمة بتهم التمرد وغيرها . ويمكن أن يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 30 عاما.