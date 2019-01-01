البنك المركزي التايواني يدعم وضع قيود على الأصول المستردة

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قال محافظ البنك المركزي التايواني يانج تشين لونج، إن ضخ الأموال المستردة في الاقتصاد الحقيقي سوف يفيد الإدارة الكفء لمعدل الفائدة وسعر الصرف.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لونج القول -في منتدى نظمته الأكاديمية التايوانية للمصارف والتمويل في تايبيه اليوم الثلاثاء- إن الشركات يمكنها تعزيز الإنتاجية عبر عمليات الدمج والاستحواذ العالمية.

وقال لونج: "رأس المال المسترد يمكنه تعزيز أعمال إدارة الأصول وإنتاجية القطاع المالي". وأضاف: "على الحكومة تطبيق إجراءات للسيطرة على تدفقات رأس المال لحد من التأثير السلبي على العملة أو الأسواق المالية".

وأشار لونج إلى أن تدفقات رأس المال الكبيرة سوف تشكل ضغطا يؤدي بدوره لتراجعات معدلات الفائدة إذا لم يتم توظيفها في الاقتصاد الحقيقي.

وأوضح أن تدفقات رأس المال قد تؤدي لارتفاع قيمة العملة المحلية في حال تم تحويل أموال كثيرة في الخارج لعملة الدولار التايواني في وقت واحد.

ويهدف المنتدى الذي كان يحضره محافظ البنك المركزي لبحث سبل تعزيز الاستثمارات الداخلية في الصناعات الحقيقية وتحديث البنية التحتية.