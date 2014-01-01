الشرطة الإيطالية: مؤسسات خيرية احتيالية مرتبطة بالمافيا تتمكن من جمع ملايين من اليورو

ذكرت شرطة الجرائم المالية الإيطالية، اليوم الثلاثاء، أن المؤسسات الخيرية الاحتيالية المرتبطة بمافيا "ندرانجيتا"، قد جمعت ملايين من اليورو من الأموال العامة بعد فوزها في مناقصات لخدمات المهاجرين.

وقالت شرطة الجرائم المالية في بيان لها، إنه قد تم ضبط 11 شخصا. ووُضع أحدهم رهن الاحتجاز، وخمسة قيد الإقامة الجبرية، بينما تم منع خمسة منهم من مغادرة محل إقامتهم.

وكانت خمس جمعيات خيرية فازت خلال الفترة بين 2014 و2018، بعقود لاستقبال مهاجرين في أقاليم لودي وبارما وبافيا في شمال البلاد، بقيمة نحو 5ر7 مليون يورو (5ر8 مليون دولار)، بحسب ما ذكرته الشرطة.

وأوضحت شرطة الجرائم المالية أن المشتبه بهم - المتهمين بالاحتيال وغسل الأموال – تمكنوا من خلال هذا المبلغ، من جمع نحو 5ر4 مليون يورو "لأغراض شخصية".

كما استغل أفراد عصابات مافيا "ندرانجيتا" الاموال الخيرية لإخراج بعض العناصر التابعة لها من السجن، حيث سيتم تسجيلهم كموظفين هناك.