سقوط مسجل خطر هارب من 3 أحكام إعدام و5 مؤبد بالشرقية

ألقى قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم بالتنسيق مع أمن الشرقية، القبض على مسجل خطر محكوم عليه بـ12 حكمًا قاضيًا من بينهما 3 أحكام بالإعدام و5 مؤبد بمنطقة "السحر والجمال".

وتمكنت مباحث بلبيس بمديرية أمن الشرقية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط أحد أخطر العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال 27 عامًا مقيم بشمال سيناء سبق اتهامه في 7 قضايا "قتل، سرقة بالإكراه، مخدرات، بلطجة، مقاومة سلطات" ومحكوم عليه في 12 جناية بينهم 3 أحكام بالإعدام، 5 بالمؤبد، أثناء محاولته الهرب من أحد التمركزات الأمنية بدائرة المركز، مستقلاً دراجة نارية بدون لوحات حاملاً تحقيق شخصية مزور، يفيد بأنه صاحب مزرعة دواجن ومقيم بكفر صقر بالشرقية ورخصة قيادة بذات الاسم.

واعترف المتهم بتزوير البطاقة الشخصية والرخصة للهروب من الملاحقات الأمنية، وبتطوير مناقشته أرشد عن "500 جرام من مخدر الهيروين، بندقية ألية، وخزينتين بداخلهما 40 طلقة" بإحدى المناطق الزراعية بمنطقة وادى الملاك بدائرة مركز شرطة أبو حماد.

وقرر حيازته المخدر للاتجار والسلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامي.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.