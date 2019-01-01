رئيس «استئناف القاهرة» يعيد تشكيل المكتب الفني والمتابعة بالمحكمة

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أصدر المستشار بدري عبدالفتاح بدري رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرارا بتشكيل المكتب الفني والمتابعة بالمحكمة برئاسة المستشار إبراهيم الصياد وعضوية كلا من المستشارين عاطف عبدالمنعم على نصر وجمال أحمد عبدالرحمن عبدالعال.

وضم التشكيل كلا من المستشارين محروس حلمي عبدالهادي أحمد، ومحسن دردير، وعلى عمر، ومحمد صبحي، وعبدالحكيم خليفة، ومحمد سيف النصر محمد أحمد.

كما ضم القرار كلا من المستشارين وفيق محمد أحمد مكاوي، وصلاح الدين محمد محمود زياد عضوي المكتب الفني والمتابعة لشمال القاهرة، والمستشار أحمد هاني حسن أنور عضو المكتب الفني والمتابعة بمأمورية القاهرة الجديدة، والمستشار طارق محمود صالح أبو زيد عضو المكتب الفني والمتابعة بمأمورية الجيزة والسادس من أكتوبر.

وبدأ المستشار بدري عبد الفتاح الرئيس الجديد لمحكمة استئناف القاهرة، أمس الاثنين، مباشرة مهام عمله رئيسا للمحكمة خلفا للمستشار محمد رضا شوكت الذي ترك منصبه لبلوغه سن التقاعد القانوني في 30 يونيو 2019.