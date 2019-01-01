اجتماعات منتجين «أوبك وخارجها» تنتهي بالتوافق على دعم استقرار السوق

أكد وزير البترول الفنزويلي مانويل فرنانديز، الثلاثاء، أن تعاون منتجي النفط يسير بخطى جيدة وأن تمديد خفض الانتاج لمدة تسعة أشهر هو رغبة جماعية للمنتجين وسوف يدفع السوق نحو توازن مستدام، مشيرا إلى وجود حالة عدم يقين فى السوق بسبب العوامل الجيوسياسية.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد في ختام الاجتماع الوزاري السادس للمنتجين في (أوبك) وخارجها.

من جانبه، أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن قرارات المنتجين تتم بالتوافق والحوار البناء، وأنه تم مناقشة العديد من السيناريوهات للنصف الثاني وتم اختيار الأسلوب الأفضل للتعامل مع تحديات السوق في النصف الثاني، لافتا إلى أن السوق في وضع أفضل حاليا ويتجه إلى استعادة الاستقرار.

وقال الأمين العام لمنظمة (أوبك) محمد باركيندو إن استقرار السوق هو هدف رئيس للجميع وأن مناقشاتنا خلال اليومين الماضيين ركزت على ضرورة علاج فائض المخزونات وإعادتها إلى المستوى المتوسط في خمس سنوات.

ووقع ممثلو الدول المصدرة للنفط (أوبك)، الثلاثاء، ميثاق تعاون جديد مع كبار المنتجين الآخرين - من بينهم روسيا - بهدف إقامة تعاون دائم لا بد منه في مواجهة طفرة العرض الأمريكي للخام.