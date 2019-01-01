قطارات ألمانيا شهدت حالات تأخير كثيرة الشهر الماضي بسبب الموجة الحارة

كشفت هيئة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" أن ارتفاع درجات الحرارة على نحو يفوق المعتاد خلال شهر يونيو الماضي أثر سلبا على عمل الهيئة على نحو ملموس.

وذكرت مصادر بالهيئة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء أن 8ر69 بالمئة فقط من قطارات المسافات البعيدة تمتعت بدقة المواعيد خلال الشهر الماضي.

وأوضحت المصادر أن ذلك أقل بنسبة عشر نقاط مئوية مما كان عليه انضباط مواعيد هذه القطارات في مايو الماضي، كما أنها تعد أضعف معدلات تم رصدها للانضباط في المواعيد في شهر يونيو منذ ستة أعوام.

يشار إلى أن الهيئة تعتبر جميع القطارات التي تصل بعد ست دقائق كحد أقصى من موعد وصولها المخطط في جدول المواعيد الزمني، منضبطة أيضا.

وأضافت المصادر لـ(د.ب.أ) أنه تم رصد تأخيرات أيضا في وسائل النقل المحلية داخل المدن.