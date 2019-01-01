الثلاثاء 2 يوليه 2019 1:08 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل لاعب مصري في دور المجموعات بأمم أفريقيا؟
النتـائـج تصويت

استقالة رئيس البرلمان الجزائري من منصبه

نور رشوان
نشر فى : الثلاثاء 2 يوليه 2019 - 12:49 م | آخر تحديث : الثلاثاء 2 يوليه 2019 - 12:49 م

تقدم رئيس البرلمان الجزائري، معاذ بوشارب، صباح اليوم الأحد، باستقالته من منصبه.

وتم تكليف عبد الرازق تربش بتيسير إدارة البرلمان، لمدة 15 يومًا، بعد استقالة «بوشارب»، وذلك حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك