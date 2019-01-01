استقالة رئيس البرلمان الجزائري من منصبه

تقدم رئيس البرلمان الجزائري، معاذ بوشارب، صباح اليوم الأحد، باستقالته من منصبه.

وتم تكليف عبد الرازق تربش بتيسير إدارة البرلمان، لمدة 15 يومًا، بعد استقالة «بوشارب»، وذلك حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.