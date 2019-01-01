محمد فؤاد و هشام عباس يحضران عزاء «أبو عوف»

تلقت أسرة الفنان الراحل عزت أبو عوف، مساء اليوم الثلاثاء، العزاء وسط إجراءات أمنية مشددة، بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد، والذي وافته المنية صباح أمس، عن عمر ناهز 70 عاما، بعد صراع مع المرض.

وحضر لتقديم واجب العزاء كلًا من الفنانين محمد فؤاد، وهشام عباس، وأحمد فؤاد سليم، وأبو، ومنة فضالي، وحميد الشاعري، وكريم محمود عبد العزيز، والمخرج رامي إمام، روجينا، ومحمد إمام، محمد عبد الرحمن، سامي مغاوري.

يذكر أن جنازة الفنان الراحل عزت أبو عوف، شيعت أمس من مسجد السيدة نفيسة، وتم دفنه في مقابر العائلة بالمجاورين بطريق صلاح سالم، وشارك بها عدد من الفنانين منهم، وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، والدكتور أشرف زكي، وخالد النبوي، ويسرا اللوزي.