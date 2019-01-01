استطلاع: كثير من الشباب بألمانيا لديهم مخاوف كبرى من تغير المناخ

كشف استطلاع حديث أن أكثر من ثلثي الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و24 عاما في ألمانيا لديهم مخاوف كبرى من تغير المناخ.

وجاء في الاستطلاع الذي أجراه معهد أبحاث السوق والبحوث الاجتماعية "زينوس" أن 69% ممن شملهم الاستطلاع يحملّون الأوساط السياسة والأحزاب المسؤولية في حماية المناخ.

وأظهر الاستطلاع أيضا أن 26% من الشباب يرون أن جيلهم لديه التزام بالتعامل مع هذا الأمر.

يشار إلى أن مظاهرات "أيام الجمعة من أجل المستقبل" التي تنادي بمكافحة تغير المناخ، معروفة جدا بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و24.

وبحسب الاستطلاع، فإن 9% فقط من الشباب الألمان في هذه الفئة العمرية لم يسمعوا مطلقا عن هذه المظاهرات من قبل.

وأظهر الاستطلاع أن 24% ممن شملهم الاستطلاع شاركوا مرة على الأقل في إحدى هذه المظاهرات بألمانيا.

وتبين خلال الاستطلاع أن بعض الشباب توصلوا لاستنتاجات أيضا من خلال المشاركة في المظاهرات، حيث أوضح 14% منهم أنه من الأفضل الاستغناء عن اللحوم "دائما" أو "دائما تقريبا" لأجل حماية المناخ.

فضلا عن ذلك يراعي 16% ممن شملهم الاستطلاع أهمية عدم شراء ملابس رخيصة "دائما" أو "دائما تقريبا".

تجدر الإشارة إلى أنه تم إجراء هذا الاستطلاع عبر الإنترنت في الفترة بين 3 و19 يونيو الماضي، وشمل 1102 شخص تتراوح أعمارهم بين 14 و24 عاما.