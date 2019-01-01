وفد الكاف يزور مكتبة الإسكندرية

قام وفد من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الثلاثاء، بزيارة مكتبة الإسكندرية، حيث ضم الوفد جيرسون ميلو، منسق الاتحاد الإفريقي لمجموعة الإسكندرية، وعبد القادر برجا مسئول الإعلام ومسئولي الأمن والملاعب وعامر حسين رئيس مجموعة الإسكندرية.

وكان في استقبال وفد الـ "كاف" الدكتور شريف رياض مدير قطاع العلاقات الخارجية والدكتور محمود عزت رئيس لجنة المراسم وهدير أشرف رئيسة لجنة المتطوعين بالبطولة وشملت الزيارة المبنى الرئيسي للمكتبة ومطبعة بولاق التي تضم ماكينات والآلات الطباعة في عهد محمد على وكذلك كسوة الكعبة الموجودة بقاعة الاطلاع ومتحف المخطوطات و ساحة المعارض الدائمة ومتحف الآثار الإغريقية والفرعونية بالمكتبة وكذلك العالم الرقمي الذي يضم المشروعات الرقمية.

وأشاد مسئولو الكاف بالزيارة وأبدوا إعجابهم وانبهارهم بالمكتبة والمعارض الرقمية وتوثيق كتاب وصف مصر وموسوعة وأرشيف الصحافة.

وقد دعا وفد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية و الدكتور شريف رياض ، رئيس العلاقات الخارجية والمراسم بالمكتبة ، لحضور مباراتى دور الـ١٦ بالبطولة الإفريقية، والتي يستضيفها ستاد الإسكندرية يومي السبت والأحد .