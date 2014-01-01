وزير الطاقة السعودي: واثقون 100% من تمديد اتفاق «أوبك بلس» لـ9 أشهر

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح، أنه واثق 100% من تمديد اتفاق "أوبك بلس" لتسعة أشهر.

ووافق وزراء النفط في دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) خلال اجتماعهم في العاصمة النمساوية فيينا أمس على استمرار العمل بقرار خفض إنتاج النفط، بالتعاون مع الدول المصدرة من خارج المنظمة، بمقدار 2ر1 مليون برميل يوميا حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل.

ويحتاج هذا القرار إلى موافقة الدول النفطية الحليفة من خارج المنظمة خلال اجتماع ما يسمى "أوبك بلس" اليوم، وإن كانت أغلب هذه الدول النفطية الحليفة وبخاصة روسيا قد أعطت بالفعل موافقتها على القرار.

ونقل الموقع الإلكتروني لقناة "العربية" عنه القول إن السعودية لديها طاقة إنتاجية فائضة لا تقل عن 3ر2 مليون برميل يوميا، مؤكدا أن المملكة لن تدع العملاء يعانون من نقص في إمدادات النفط.

وأضاف وزير الطاقة السعودي أنه سيتم إدارة المعروض من خلال ضمان عدم إغراق الأسواق أو إحداث نقص.

وأعلن الفالح أن الاستهلاك المحلي من النفط في السعودية هذا العام سيكون أقل من 2018.

وأشار الفالح إلى أن الاقتصاد العالمي في النصف الثاني من السنة يبدو أفضل مما كان يبدو عليه قبل أسبوع.