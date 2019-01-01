الصين وتركيا تتعهدان بالتعاون في مجال الأمن ومبادرة الحزام والطريق

تعهد الرئيسان الصيني شي جين بينج، والتركي رجب طيب أردوغان، بتعزيز التعاون في مجالات مثل الأمن الوطني والتنمية خلال زيارة الرئيس التركي لبكين اليوم الثلاثاء.

وقال اردوغان إن تركيا "لا تسمح لأحد" بعرقلة الروابط بين البلدين وأن أنقرة تعارض التشدد وتأمل في تعزيز التعاون الأمني مع بكين.

ونقلت شبكة "سي سي ت في" الرسمية الصينية عن اردوغان قوله: "إنها حقيقة أن سكان العديد من الجماعات العرقية في إقليم شينجيانج في الصين يعيشون بسعادة في تنمية وازدهار بالصين".

وتمثل تصريحاته تراجعًا عن موقف تركيا السابق، حيث أصبحت تركيا في فبراير أول دولة ذات أغلبية مسلمة تنتقد بشكل علني الصين بسبب احتجازها الجماعي لأفراد من الويغور وغيرهم من العرقيات المسلمة قائلة إنه "سبب خزي كبير للبشرية".

ويعيش ما يقدر بنحو 40 ألفا من الويغور في تركيا، وقد فر العديد منهم من قمع الصين بإقليم شينجيانج.

وقال اردوغان إنه يأمل في مضاعفة حجم التجارة الثنائية بين تركيا والصين إلى 50 مليار دولار وزيادتها في نهاية المطاف إلىى 100 مليار دولار.