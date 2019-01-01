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اختيار المخرج عمرو سلامة ضمن لجنة أكاديمية جوائز الأوسكار

دينا درويش 
نشر فى : الثلاثاء 2 يوليه 2019 - 3:56 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 2 يوليه 2019 - 3:56 ص
أعلن المخرج عمرو سلامة، عن انضمامه رسميا كعضو في حفل أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية في دورته الـ92 لتوزيع جوائز الأوسكار لعام 2020، والمقرر إقامته 9 فبراير المقبل.

ونشر "سلامة" الدعوة الموجهه لها من أكاديمية الفنون عبر حسابه بموقع "تويتر"، وكتب قائلا:"رسميًا أصبحت عضوًا في أكاديمية السينما (الأوسكار)".

يذكر أن المنتج محمد حفظي والمخرج عمرو سلامة قرروا تحويل الرواية الأكثر مبيعًا في مصر "ما وراء الطبيعة" المأخوذة عن رواية الراحل أحمد خالد توفيق لمسلسل، وهي رواية تنتمي لدراما الرعب، وتدور أحداثها في فترة الستينيات حيث يخوض د. رفعت إسماعيل مغامرات مع الظواهر غير الطبيعية، ويتم عرضه على شبكة نتفلكيس.

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