رئيسة هونج كونج التنفيذية تنتقد عنف المتظاهرين وتعد بعدم مناقشة مشروع قانون تسليم المطلوبين

انتقدت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء المتظاهرين العنيفين الذين اقتحموا مبنى المجلس التنفيذي وخربوه يوم الاثنين، وفقا لوسائل إعلام محلية.



وفرّقت لام خلال مؤتمر صحفي مع مسؤولين أمنيين في مقر الشرطة، ما بين المتظاهرين الجيدين والسيئين. وشددت على أهمية حكم القانون في هونج كونج، وقالت إن أولئك المسؤولين عن دخول المبنى بعنف وتخريبه من الداخل سيعاقبون.



وأشارت لام إلى أن مشروع القانون المثير للجدل الذي يسمح بتسليم المطلوبين إلى البر الرئيسي للصين، لن يطرح مرة أخرى.



وأضافت أنه لن تتم مناقشة مشروع القانون مرة أخرى، حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية.



وقالت لام إنها شعرت بغضب وحزن جراء العنف والفوضى، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشينا مورنينج بوست".



وكانت مجموعة من المتظاهرين قد اقتحمت المجلس التشريعي يوم الاثنين، واحتل مئات الأشخاص المبنى مساء الاثنين بعد تدمير الواجهة الزجاجية وأجزاء من سياج.



واقتحم محتجون من هونج كونج المبنى في وقت متأخر من يوم الاثنين ضمن احتجاج حاشد مناهض للحكومة بعد تحطيم الأبواب والألواح الزجاجية بأعمدة معدنية وأشياء أخرى.