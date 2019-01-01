الديمقراطيون بـ«النواب الأمريكي» يرفعون دعوى قضائية للحصول على إقرارات ترامب الضريبية

رفع الديمقراطيون بمجلس النواب الأمريكي، اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية اتحادية في إطار سعيهم للحصول على إقرارات الرئيس دونالد ترامب، الضريبية.

ورفع رئيس لجنة الموازنة بمجلس النواب الدعوى، التي تطالب بالحصول على الإقرارات الضريبية الخاصة بالرئيس عن ستة أعوام والملفات الإدارية المصاحبة لها، ضد وزارة الخزانة الأمريكي ومصلحة الضرائب الأمريكية.

وتأتي هذه الخطوة وسط جهود مستمرة للحصول على الإقرارات الضريبية التي يقول ترامب إنه لا يمكن أن يقدمها لأنها تخضع للتدقيق في الحسابات.

ورفع رئيس لجنة الموازنة ريتشارد نيل الدعوى القضائية والتي تضم أيضًا وزير الخزانة ستيفن منوتشين ومفوض الضرائب تشارلز ريتيج.

وكان نيل قد طلب في بداية الأمر الحصول على الإقرارات الخاصة بترامب في أبريل الماضي ثم أصدر مذكرات استدعاء بعدما رفض منوتشين بشكل رسمي هذا الطلب.