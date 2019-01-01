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الصين تنتقد «التدخل الصارخ» لأمريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي في الشؤون الداخلية لهونج كونج

بكين - د ب ا
نشر فى : الثلاثاء 2 يوليه 2019 - 11:51 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 2 يوليه 2019 - 11:51 ص

انتقدت الصين "التدخل الصارخ" لدول أخرى في شؤون هونج كونج، عقب وقوع مظاهرات عنيفة في المدينة شبه ذاتيه الحكم.

وجاء في بيان صادر عن مكتب وزارة الخارجية الصينية في هونج كونج أن الصين تعرب عن " عدم رضاها ومعارضتها التامة" للبيانات التي أصدرتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والاتحاد الأوروبي لدعم متظاهري هونج كونج.

وأضاف البيان "عندما تشهد بلادكم مظاهرات واسعة النطاق، لا تتردد الشرطة في نشر مركبات مضادة للمتفجرات وخراطيم مياه وهراوات وغاز مسيل للدموع ورصاص مطاطي، ولكن لماذا تتساهلون تجاه المجرمين العنيفين في هونج كونج؟".

وأوضح البيان أن الصين تعتقد أن الدول الأخرى تستخدم حقوق الانسان" كغطاء" للتدخل في الشؤون الداخلية للصين وهونج كونج، مشيرة إلى أنها تطالب الحكومات الأجنبية " بالتوقف الفوري عن الأقوال والأفعال الخاطئة".

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