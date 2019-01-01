رئيس وزراء الصين: ما زالنا موقع تنافسي للاستثمارات

قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج إن الصين مازالت موقع تنافسي للاستثمارات، حتى في ظل تطلع بعض الشركات لنقل إنتاجها لخارج البلاد لتجنب الرسوم أو الضرر الناتج عن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لي القول أثناء لقائه مع مجموعة من رجال الأعمال المحليين والأجانب، خلال الاجتماع الصيفي للمنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة داليان الصينية، "نقل موقع سلاسل الشركات الصناعية العالمية توجه طبيعي خلال العولمة، والصناعات الدولية سوف تتحسن خلال هذه العملية".

وقال "طالما يمكننا بناء سلاسل شركات صناعية وفقا للمبادئ التجارية والسوقية، فان الصين بسوقها الكبير وتجمعاتها الصناعية المكتملة سوف تظل تنافسية".

يذكر أن زيادة الرسوم والتوترات بين أمريكا والصين على مدار العام الماضي دفعت شركات لنقل بعض إنتاجها لخارج الصين إلى فيتنام أو دول أخرى.

وعلى الرغم من إقرار هدنة تجارية بين أمريكا والصين، إلا أنهما مازالتا تفرضان رسوما على واردات كل منهما، كما أنه من غير المؤكد أن هذه الرسوم لن ترتفع في حال انهيار المباحثات بينهما مجددا.