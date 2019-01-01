فتح باب التقدم لـ10 سيارات سرفيس للعمل داخل رأس سدر

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر، عن فتح باب التقدم لعدد 10 سيارات سرفيس 7 راكب للعمل داخل المدينة والقرى والتجمعات البدوية التابعة لها.

وقال المحاسب علي حمادة رئيس المدينة، إن أخر ميعاد للتقديم يوم 18 يوليو الجاري، وعلى الراغبين أن يتقدموا بطلبات لمركز خدمة المواطنين بمجلس المدينة.

وأوضح أن من شروط وضوابط الحصول على خط سير سيارات سيرفيس 7 راكب، أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو إقامة لا تقل عن 15 عاما ولا يزيد سن المتقدم عن 45 عاما ومقيم بمدينة رأس سدر من واقع بطاقة الرقم القومي وحامل رخصة قيادة مهنية، وألا يكون قد سبق له أو زوجته أو أحد أبنائه الحصول على خط سير سيارة أجرة داخل المحافظة، وألا يكون موظفا بالقاع الحكومي أو الخاص.

وأكد أنه سيجرى إجراء قرعة علنية لجميع المتقدمين.