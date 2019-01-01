قائدة السفينة «سي ووتش 3» تدافع عن رسوها بصورة غير قانونية في ميناء بإيطاليا

قال محامي الدفاع عن قائدة السفينة "سي ووتش 3"، كارولا راكيته، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنها دافعت عن قرارها بالرسو بصورة غير قانونية في أحد الموانئ الإيطالية، حيث قالت للقضاة الإيطاليين إن الوضع على متن سفينة إنقاذ المهاجرين كان يتسم بـ"التوتر الشديد".

وقال ليوناردو مارينو إن موكلته – التي تم احتجازها يوم السبت الماضي بعد أن دخلت بالسفينة عنوة إلى ميناء جزيرة لامبيدوسا الايطالية – أخبرت القضاة أمس الاثنين بأنها لم تكن تعتزم الاحتكاك بالقارب التابع للجمارك الايطالية أثناء عملية الرسو.

ونقل مارينو عن راكيته قولها للقضاء إنها لم تر القارب قبل أن تحتك به.

ومن المتوقع صدور قرار بشأن إطلاق السراح المحتمل لراكيته، في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.