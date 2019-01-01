الخميس بيت السناري يستضيف مسابقة مختبر «سقوط الجدران»

يستضيف بيت السناري، التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية؛ بالتعاون مع الهيئة الألمانية للتبادل العلمي بالقاهرة، النسخة السادسة لمسابقة مختبر "سقوط الجدران" الدولية Falling Walls Lab، وذلك يوم الخميس الموافق 18 يوليو 2019، في تمام الساعة السابعة مساءً وحتى الحادية عشرة مساءً.

تركز المسابقة التي تستوحي أهدافها من ذكرى سُقوط جدار برلين، على أهمية إسقاط الجدران الفاصلة بين العلوم كافة، وكذلك تلك القائمة بين العلوم والمجمتع.

وتهدف المسابقة إلى دعم أواصر العلاقات والشراكات العلمية المتميزة بين مصر وألمانيا من خلال دعم شباب العلماء والمبتكرين المصريين في إطار التعاون الثقافي بين البلدين، وهذه هي المرة الثانية التي يستضيف فيها بيت السناري هذا الحدث.

وتقدم العروض العلمية المشاركة في ظل أجواء من سحر الحاضر وروعة التراث والإبداع العلمي لتحقيق مستقبل أفضل، ويأتي ذلك في إطار السعي الدائم لمكتبة الإسكندرية نحو تعزيز العلاقات الثقافية ونشر الثقافة واكتشاف المواهب المصرية ورعايتها.

ومسابقة مختبر "سقوط الجدران" تُنظم في جميع أنحاء العالم لتشجيع طلاب الجامعات وباحثي الماجستير وشباب الباحثين ورائدي الأعمال الذين لم تتجاوز أعمارهم 35 عامًا على تقديم أفكارهم ومبادراتهم ومشروعاتهم البحثية في جميع المجالات والتخصصات المختلفة.

ويتأهل المتسابق الأكثر إبهارًا مباشرة إلى نهائيات المسابقة فى برلين في إطار منحة تقدمها الهيئة لإتاحة الفرصة لشباب المبتكرين فى عرض مشاريعهم البحثية أو أفكارهم في مدة لا تتعدى ثلاث دقائق أمام لجنة تحكيم رفيعة المستوى من المجال الأكاديمي والبحثي وريادة الأعمال، ليكون ضمن 100 فائز من جميع أنحاء العالم، ويتسلم ثلاثة فائزين جائزة نقدية، وتتاح لهم فرصة عرض أفكارهم في مؤتمر "سقوط الجدران" الدولي الذي سينعقد في برلين في نوفمبر 2019.