الأزهر الشريف يدين المحاولات الإسرائيلية لتغيير هوية القدس

أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات المحاولات الإسرائيلية الرامية لتغيير هوية القدس والحرم القدسي الشريف والمواقع الملاصقة له، والتي كان آخرها افتتاح إسرائيل لما أسماه بنفق "طريق الحجاج".



وأكد الأزهر، في بيان على موقعه الإلكتروني، الاثنين، أنه يرفض هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي ومبادئ الأديان، وما توافقت عليه الأمم والمواثيق الدولية، وأنه يهيب بكافة الدول أن تتحمل مسئولياتها تجاه حقوق مسلمي ومسيحيي العالم وتجاه القضية الفلسطينية، وأن تتصدى بقرارات حاسمة توقف عبث إسرائيل واستخفافها المتكرر بحقوق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.



وجدد الأزهر الشريف تأكيده على موقفه الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ورفضه القاطع لأية إجراءات من شأنها التعدي بأي شكل من الأشكال على حقوق هذا الشعب المظلوم في استعادة أرضه، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، كما يدعو المسلمين والمسيحيين وعقلاء العالم إلى التعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها مفتاح السلام في الشرق الأوسط، وأن استمرار انتهاكات إسرائيل لن تزيد الموقف في المنطقة والعالم إلا اشتعالًا.