روسيا تدين الغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا

أدانت روسيا اليوم الثلاثاء، ما يزعم أنها غارات جوية إسرائيلية في سوريا، قائلة إن هذه الهجمات "تنتهك بشكل صارخ سيادة سوريا".

ونجحت روسيا في الحفاظ على علاقات وثيقة مع سوريا وإسرائيل، على الرغم من التوترات بين الجارتين أثناء الحرب الأهلية السورية حيث تدعم روسيا سوريا عسكريًا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان" إن ست طائرات حربية إسرائيلية جاءت من المجال الجوي اللبناني شنت سلسلة من الهجمات الصاروخية على الأراضي السورية مساء أول أمس الأحد" .

وقالت الوزارة إن الهجمات أسفرت عن مقتل 16 شخصا، من بينهم طفل صغير.

وأوضح البيان "هذا الهجوم الإسرائيلي كان الأكبر من نوعه منذ مايو 2018".

وأكد أن "هذا التصعيد يثير مخاوف كبيرة"، مضيفا أن مثل هذه الممارسات "تنتهك بشكل صارخ سيادة سورية" ويمكن أن تتسبب في زعزعة الاستقرار في المنطقة.

ولم تؤكد إسرائيل أنها شنت تلك الهجمات.