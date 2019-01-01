قررت نيابة المنتزة، اليوم الاثنين، حبس شقيقين يدعيان "ا.ر" ٣٤ عامًا، صاحب شركة لتجارة المواد الغذائية والمجمدات، وشقيقه "م.ر" ٤٧ عامًا؛ ٤ أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بالاستيلاء على 3.5 مليون جنيه من عدد من المواطنين بدعوى توظيفهم في مجال الاتجار باللحوم المستوردة.



وتلقى مدير أمن الاسكندرية اللواء محمد الشريف، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي اللواء شريف رؤوف؛ يفيد تلقيه بلاغًا من عدد من المواطنين حول تعرضهم للنصب من قبل صاحب شركة لتجارة المواد الغذائية وشقيقه.



أكدت تحريات مباحث الأموال العامة صحة المعلومات وتبين أن المتهمان اتفقا مع المجني عليهم وآخرين "جار تحديدهم"، واستوليا منهم على 3.5 مليون جنيه لتوظيفها في تجارة اللحوم المجمدة مقابل فائده شهرية 3%، وقاما بسداد الفائده لعدة أشهر ثم امتنعا عن السداد ورفضا رد أصول الأموال للمبلغين.



وبإلقاء القبض عليهما أقرا بارتكاب الواقعة التي تحرر عنها محضر بقسم شرطة المنتزه ثم أحيلا للنيابة العامة.