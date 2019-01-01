محافظ بورسعيد يشارك المتطوعين دعوة المواطنين للتسجيل في التأمين الصحي الشامل

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حرص اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، مساء اليوم الثلاثاء، على مشاركة عدد من الشباب المتطوع في حملة مكبرة لدعوة المواطنين للتسجيل في التأمين الصحي الشامل وذلك بميدان الشهداء، وبحضور عادل عبد الفتاح رئيس حي العرب.

وتحدث اللواء عادل الغضبان، مع المواطنين في دعوة لهم للتسجيل في التأمين الصحي الشامل، وتعريفهم بالمنظومة.

وأشاد المحافظ بجهود العاملين بمنظومة التأمين الصحي الشامل من القيادات وأطقم الأطباء والتمريض الذين بذلوا جهودًا كبيرة خلال الفترة الماضية للإعداد لإطلاق المنظومة الجديدة.

وطالب محافظ بورسعيد أبناء المحافظة بالمبادرة في التسجيل بالمشروع الجديد والاستفادة من الخدمات الطبية غير المسبوقة التي توفرها المنظومة لكل أفراد المجتمع البورسعيدي.

وتبدأ مواعيد العمل بجميع الوحدات الصحية للتسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل من الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساء طوال أيام الأسبوع.