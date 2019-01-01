كواليس عودة فيلم «بوند 25» إلى التصوير بعد موجة من الأزمات

دانيال كريج يتعافى من الإصابة.. ورامي مالك يعود إلى نيويورك استعدادا لتصوير أول مشاهده .. وانسحاب جريس جونز في اللحظات الأخيرة

بعد تعافي دانيال كريج، من الإصابة في أربطة الكاحل، استكمل صناع فيلم "بوند 25" التصوير وسط تأكيدات من الجهة المنتجة بطرح الفيلم في موعده دون تأخير.

وخلال التصوير، شوهد "كريج" في لندن وهو يسير على ساقيه دون مساعدة، وبكامل أناقته خلال تصوير مشاهده في الفيلم، وسط استقبال حافل من سلاح الفرسان بالجيش البريطاني، بحسب "بيبول" الأمريكية، حيث كان قد أصيب أثناء تصوير أحد المشاهد في جامايكا، مايو الماضي.

وذكرت "بيبول" أن "كريج"، البالغ من العمر 51 عامًا، كان قد شوهد الشهر الماضي وهو يسير على عكازه في مطار "جون كينيدي" بنيويورك، بعد خضوعه لعملية جراحية جراء الإصابة، ولكنه عاد سريعًا واستأنف التصوير خلال فترة إعادة التأهيل المحددة لمدة أسبوعين.

وخطف "كريج" الأنظار إليه بظهوره الأنيق كما اعتاد في أفلامه السابقة من سلسلة "بوند"، حيث كان يرتدي بدلة رمادية اللون مع رابطة عنق زرقاء داكنة وقميص أبيض وحذاء أسود بالإضافة إلى نظارات شمسية حمراء.

وبدا مسرورًا بالعودة وكانت صحته جيدة بالرغم من الخدش الواضح في شفتيه الناتج عن الإصابة، بحسب "ذا صن" البريطانية.

ونشرت الصفحة الرسمية للفيلم في تغريده لها عبر تويتر، مقطع لفيديو ظهر فيه "كريج"، وهو يقود سيارة "Aston martin V8" - الطراز المفضل لدي العميل 007- في أحد شوارع مدينة "وستمنستر" بلندن، بينما كانت الشوارع تصطف بالسيارات إلى جانب المصورين وطاقم العمل.

https://twitter.com/007/status/1145353418803834880?s=19

وبالتزامن مع عودة "كريج"، التقطت عدسات مصوري الباباراتزي، رامي مالك، الممثل المصري الحاصل على أوسكار، في مطار جون كنيدي بنيويورك، أثناء عودته من رحلة استجمام في أوروبا، من أجل تصوير أول مشاهده في "بوند 25"، حيث يلعب دور الشرير في مواجهة دانيال كريج، وفقًا لـ"ديلي ميل".

مقابل هذا التقدم في تصوير الفيلم، قررت الممثلة جريس جونز ترك العمل في فيلم "بوند"، وجاء انسحابها بعد معرفتها بأن دورها في الفيلم صغير، بينما كانت تتوقع أن يكون الدور أكبر وهو ما جعلها توافق على الدور في البداية؛ وهو ما أثار غضب المنتجين الذين أكدوا أن تراجعها نهائي، بحسب "مترو" البريطانية.

يذكر أن "جونز"، البالغة من العمر 71 عامًا، شاركت في فيلم "A View To Kill" عام 1985، بطولة النجم الراحل روجر مور، وهو الجزء الرابع عشر من سلسلة أفلام جيمس بوند السابقة، وقامت بدور قاتلة تدعى May day، وحصل الفيلم على جائزة جولدن جلوب، ووصلت إيراداته إلى 152.4 مليون دولار.

وبالرغم من التوتر والأزمات المتلاحقة لفيلم جيمس بوند الجديد، وخاصة بعد استبعاد المخرج داني بويل واستبداله بـ كاري فونكا، وإصابة دانيال كريج في الكاحل وخضوعه لعملية جراحية تسببت في وقف التصوير أسبوعين، وأيضًا الانفجار الذي حدث داخل أحد المواقع الخاصة بالتصوير ونتج عنه إصابة عدد من فريق عمل الفيلم، إلا أن صُناعه يصرون على موعد عرضه المقرر في أبريل 2020.