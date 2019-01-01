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تنظم المنظمة الدولية للهجرة، حفلا بمصر يوم الثلاثاء القادم 9 يوليو الجاري، لتنصيب النجم آسر ياسين والنجمة نيللي كريم كسفراء للنوايا الحسنة للمنظمة.
ويعقب الحفل مؤتمر صحفي لآسر ياسين ونيللي كريم ومسئولي المنظمة بمصر.