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الثلاثاء.. حفل للمنظمة الدولية للهجرة لتنصيب آسر ياسين ونيللي كريم كسفراء للنوايا الحسنة

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 2 يوليه 2019 - 3:00 م | آخر تحديث : الثلاثاء 2 يوليه 2019 - 3:00 م


تنظم المنظمة الدولية للهجرة، حفلا بمصر يوم الثلاثاء القادم 9 يوليو الجاري، لتنصيب النجم آسر ياسين والنجمة نيللي كريم كسفراء للنوايا الحسنة للمنظمة.

ويعقب الحفل مؤتمر صحفي لآسر ياسين ونيللي كريم ومسئولي المنظمة بمصر.


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