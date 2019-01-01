الروبوت الياباني «ليوناردو دافنشي» يقلد الإعلامى نشأت الديهي على الهواء

عرض برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، على شاشة فضائية TeN، صورة حية من المكان الذى ألقت فيه الولايات المتحدة الامريكية القنبلة الذرية على مدينة هيروشيما اليابانية فى نهاية الحرب العالمية الثانية فى عام 1945.



كما نقلت كاميرا البرنامج كيف وثق اليابانيون كل مراحل القصف وصور آثار وبقايا القتلى لتبقى محفورة فى ذاكرة اليابانيين.



من جانبه، قال الديهي:"إن الهدف من الحلقة هو إطلاع المشاهد المصري والعربي على المجتمع الياباني بكل تفاصيله خاصة المناطق المجهولة منه".



وأضاف أن التركيز على تقديم هذه النوعية من البرامج الغرض منه استنهاض مقومات النجاح لدى المجتمع الياباني ونقلها إلى المجتمع العربي.



كما أجري خلال الحلقة أول حوار مع روبوت ياباني يجسد شخصية الرسام الايطالي "ليوناردو دافنشى" ، وقام الروبوت بتقليده على الهواء بشكل مبهر، يوضح ما وصلت إليها التكنولوجية اليابانية، معبرا عن انبهاره بشكل "الروبوت"، حيث يبدو وكأنه حقيقى من حيث الشكل والملمس والحديث.



وتابع: "لم أكن أتخيل أنى أمام روبوت، إنسان طبيعى 100% من حيث الملمس والوجه وكل شىء، يتحدث ويتحرك بشكل مبهج ومبهر، فعلا الناس دي وصلت للإبداع فى كل شيء".