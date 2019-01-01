قوات الدعم السريع السودانية تعلن مقتل أحد أفرادها وإصابة 29 في مليونية 30 يونيو

كشف العميد ركن جمال جمعة آدم، الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع السودانية، عن مقتل أحد أفراد القوات وإصابة 29 آخرين في أحداث 30 يونيو.

وأوضح الناطق الرسمي في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء بالخرطوم، بأن الإدارة القانونية بقوات الدعم السريع قامت بفتح 39 بلاغًا خلال الفترة الماضية لعدد 35 شخصا وتم الفصل في 16 بلاغا للذين يقومون بانتحال صفة الدعم السريع و ترويع المواطنين ونهب ممتلكاتهم، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

و أكد الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع مجددًا أن قوات الدعم السريع تتبع للقوات المسلحة -إدارة القوات البرية- وأن الزي الذي ترتديه يصنع من جهات رسمية معروفة للدولة وأن من يخالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

ولفت إلى أهمية وجود قوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم لمساندة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى.

يشار إلى أن قوى إعلان الحرية والتغيير نظمت مسيرة مليونية في السودان أول أمس الأحد للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة للمدنيين.

وأعلنت المعارضة السودانية عن مقتل عشرة أشخاص خلال المسيرة، فيما قالت وزارة الصحة السودانية أن عدد القتلى ستة.