جنش يكشف تفاصيل رحلة علاجه في ألمانيا

كشف محمود عبد الرحيم (جنش) عن مدة بقاءه في ألمانيا بعد أن يجري جراحة في قدمة، على إثر الإصابة التي تعرض لها في تدريبات المتنخب الوطني.

ومن المقرر أن تصل مدة بقاء جنش الذي أصيب بقطع في وتر إكيلس، في ألمانيا لفترة تتراوح بين الأسبوع والـ 10 أيام، يخضع خلالها لجراحة على أن يعود إلى القاهرة بعدها مباشرة لبدء فترة التأهيل.

وعن محمد صلاح قال جنش في تصريحات تلفزيونية: "عندما تقترب من صلاح تشعر أنه "ابن بلد" لا يبخل على نفسه في التدريب.

وأضاف: "ما يتردد عن اختلاف مستوى صلاح، من غير المقبول، فأي لاعب مهما كانت مكانته يتشرف بتواجده في منتخب بلاده".

وشدد جنش على أن لاعبي المتنخب المحترفين والمحليين تناسوا الإنتماءات، ويتمنون التتويج بلقب مع المنتخب الوطني، ويبذلون في سبيل ذلك قصارى جهدهم.

وأشار حارس الزمالك إلى أن المكسيكي خافير أجيري مدرب المنتخب دعمه كثيرًا، وحرص على الجلوس معه أكثر من مرة.

كما وجه الجنش الشكر إلى جماهير الزمالك التي ساندته بعد الإصابة، وطالب الجماهير بضرورة الإلتفات وراء الفراعنة في الفترة المقبلة من أجل تحقيق اللقب.