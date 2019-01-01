رئيس نوبيع: المدينة شهدت طفرة في مشروعات البنية التحتية

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تفقد اللواء صبرى وزيرى رئيس مدينة نويبع، اليوم، الأعمال الجارية لتوسعات دار المناسبات بوادى مجرح ضمن الخطة الاستثمارية لعام المالي 2019 /2020.

وقال رئيس المدينة إن هذه الدر تخدم جميع القبائل البدوية بالوادي والتجمعات البدوية المحيطة به، لافتًا إلى أنه جرى افتتاح نادي اجتماعي بتكلفة 1.5 مليون جنيه، و2 دار مناسبات بقريتي المزينة والترابين بتكلفة مليون جنيه.

وأكد أن مدينة نويبع شهدت خلال الفترة الماضية طفرة في تحسين مشروعات البنية التحتية إضافة إلى بعض المشروعات التنموية الكبرى التي سيجرى إنشائها خلال الفترة المقبلة مثل المنطقة الحرة.

وأشار إلى أنه جار إنشاء محطة تحلية لمياه البحر بطاقة 15 ألف م3/يوم لخدمة مدينة نويبع والقضاء نهائيا على مشكلة مياه الشرب.