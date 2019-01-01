تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، بالتعاون مع سفارة بلجيكا بالقاهرة، حفلًا موسيقيًا، لعازفة البيانو ايفيلين جرام، في الثامنة مساء الخميس 4 يوليو على المسرح الصغير.

ويتضمن البرنامج مختارات من الأعمال الكلاسيكية العالمية التي وضعها عظماء المؤلفين منهم شوبرت، موتسارت، ليست، شوبان وبيتهوفن .

يذكر أن إيفيلين جرام، بدأت رحلتها الفنية في السادسة من عمرها، والتحقت بمدرسة الموسيقى فى إيطاليا، ثم عادت إلى بلجيكا وحصلت على الماجستير في موسيقى الحجرة، وقدمت العديد من الحفلات الناجحة داخل بلادها وخارجها ولاقت استحسان الجمهور والنقاد، برعت في عزف المؤلفات التي كتبت خصيصا لآلة البيانو واختارتها مؤسسة بايارد كأصغر موهبة فى عام 2010 وفى نفس العام حصلت على لقب عازفة العام من مؤسسة شوبان كما نالت المركز الثاني بمسابقة التميز .