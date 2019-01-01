اليونسكو يبقي مركز مدينة فيينا بالقائمة الحمراء للتراث العالمي ويخرج كنيسة المهد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قررت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) في العاصمة الأذربيجانية باكو، اليوم الثلاثاء، استمرار إدراج مركز العاصمة النمساوية فيينا ضمن قائمة التراث العالمي المعرض للخطر (القائمة الحمراء) فيما قررت اللجنة إخراج كنيسة المهد من هذه القائمة.

وحسب لجنة اليونسكو في النمسا، فقد تم منح مدينة فيينا مهلة عامين لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على قلب المدينة كموقع للتراث العالمي.

وعزت اللجنة إخراج كنيسة المهد في القدس من قائمة التراث العالمي المهدد إلى أعمال التجديد الكبيرة التي جرى تنفيذها في الكنيسة.

وترجع تحفظات أبدتها المنظمة الأممية فيما يتعلق بفيينا إلى مشروع بناء ناطحة سحاب ترى فيه اليونسكو تهديدًا للطابع التاريخي لفيينا.

ومن المنتظر أن يتم إنشاء ناطحة السحاب بارتفاع 66 مترًا على حافة مركز المدينة بالقرب من الشارع الدائري الشهير (رينج شتراسه) الذي يحيط بمركز فيينا.

وتنتقد اليونسكو المشروع منذ فترة وتوصي بقوة بألا يزيد ارتفاع المبنى الجديد عن 43 مترًا بحد أقصى.

يذكر أن قلب فيينا الذي يتميز ببنايات تعود إلى القرن التاسع عشر، قد تم إدراجه على القائمة الحمراء للتراث العالمي في عام 2017.