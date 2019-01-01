ترامب: سنبقي على تواجد استخباراتي أمريكي قوي في أفغانستان

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عزمه الإبقاء على وجود استخباراتي وصفه بالـ"قوي" في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية منها.

وقال ترامب، في حوار متلفز نقلته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء: "كنت أتمنى لو كان بإمكاني الخروج من أفغانستان بكل بساطة لكن المشكلة هي أن هذا البلد لديه العديد من أماكن الاختباء الجيدة ويحتاج إلى مراقبة".

وأشارت الصحيفة إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي جاءت بعد إعلان حركة "طالبان" أنها تسعى لإعادة كتابة مسودة اتفاقية مع واشنطن تنسحب بموجبها القوات الأمريكية من أفغانستان مقابل تعهدات من مسلحي الحركة بأنهم سيساعدون في محاربة الإرهاب.

كان المتحدث باسم حركة طالبان سهيل شاهين قد قال قبل أيام "إننا نعكف على إعادة كتابة مسودة الاتفاقية وندرج فيها بنودا تم الاتفاق عليها"، واصفا الجولة الأخيرة من محادثات السلام مع الولايات المتحدة بأنها "حاسمة".