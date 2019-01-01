اجتماع اللجنة الوزارية التحضيرية «المصرية - الأردنية»

عُقدت اللجنة الوزارية التحضيرية للدورة الثامنة والعشرين للجنة العليا المصرية الأردنية، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، والدكتور طارق الحموري، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، عن الجانب الأردني.

وحضر من الجانب المصري، المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير رضا بيبرس، مستشار الوزيرة لشؤون التعاون الدولي، و خالد عياد، معاون الوزيرة، و فتحي عبد العظيم، المشرف على القطاع العربي والأفريقي بالوزارة، وممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والتجارة والصناعة والخارجية والزراعة والقوى العامة والهجرة وشؤون المصريين بالخارج والعدل والموارد المائية والري والبيئة والتربية والتعليم والاتصالات والبترول والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والسياحة والكهرباء والشباب والرياضة والمالية والتضامن الاجتماعي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهيئة التنمية الصناعية والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والبورصة المصرية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وجهاز حماية المستهلك.

ومن الجانب الأردني، ممثلين عن وزارات التربية والتعليم والأشغال العامة والإسكان والعمل والداخلية والنقل والزراعة والطاقة والثروة المعدنية وهيئة الاستثمار والمؤسسة العامة للغذاء والدواء والجمارك الأردنية وممثلين عن جمعية رجال الأعمال الأردنية وغرفة التجارة الأردنية.

وناقشت اللجنة، تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الاستثماري من خلال تعريف رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين بالفرص الاستثمارية المتاحة وتشجيعهم على الاستفادة منها، وتشجيع الشراكات الاستثمارية بين رجال الأعمال في الجانبين، ومواصلة التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية والإقليمية والعربية بما يحقق المصالح المشتركة لهما، وتشجيع وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المعارض التجارية والصناعية والترويجية والمتخصصة التي تقام في كلا البلدين بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية التي تحظى بميزة نسبية في كلا البلدين، وتشجيع رجال الأعمال في البلدين على إقامة المشروعات الاستثمارية في المناطق التنموية والصناعية وخاصة في مجال الطاقة الشمسية والصناعات الغذائية والإلكترونية.

وبحثت اللجنة، التعاون في عدة مجالات وهي الزراعة والطاقة والإسكان والاتصالات والموارد المائية والري والنقل والطيران المدني والأدوية والتعاون الثقافي والتعليم والشباب.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدفع علاقات التعاون الثنائي بين البلدين بصورة ترقى إلى طموحات وآمال الشعبين المصري والأردني، موضحة أن انعقاد اجتماع اللجنة الوزارية التحضيرية المصرية الأردنية يمثل فرصة هامة للإعداد والتحضير لعقد اللجنة العليا المشتركة غدًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وعمر الرزاز، رئيس وزراء الأردن، وكذا الوقوف على حجم ما تم تنفيذه من مقررات الدورة السابعة والعشرين السابقة للجنة العليا.

وأوضحت الوزيرة، أنه تم مناقشة دعم المستثمر الأردني في مصر والمستثمر المصري في الأردن، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات الاردنية في مصر بلغت حوالي 600 مليون دولار متمثلة في عدد الشركات ذات المساهمة الأردنية في مصر والبالغ عددها 1945 شركة، كما بلغت الاستثمارات المصرية فى الأردن حوالى مليار دولار متمثلة في عدد الشركات المصرية العاملة في الأردن و البالغ عددها 499 شركة.

وذكرت الوزيرة، أن مصر تقوم الآن بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل قطعنا فيه شوطًا كبيرًا وقد نال على ثقة المؤسسات الدولية المعنية وعلى ثقة المستثمرين، وكان المحور الرئيسي في هذا البرنامج هو تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال معتمدًا على فلسفة جديدة وهي فلسفة تيسير الإجراءات والقضاء على البيروقراطية والتيسير على المستثمر، مؤكدة أن الحكومة المصرية حرصت على مشاركة القطاع الخاص في صياغة إصلاحات تشريعية ومؤسسية غير مسبوقة لزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي من خلال تيسير إجراءات الدخول وتوفير الضمانات والحوافز، وكذلك سهولة الخروج من خلال قانون الاستثمار الجديد وقوانين الشركات والإفلاس وتعديلات قانون سوق رأس المال والتمويل التأجيري والتخصيم، كما تم إطلاق خريطة مصر الاستثمارية التي تتضمن كافة الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات في محافظات مصر وهي مشروعات واعدة وتتميز بتنوعها في كافة المجالات الاقتصادية.

وأكد الدكتور طارق الحموري، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، أنهم يعتزون بوجودهم فى الشقيقة الكبرى "مصر"، والحرص على تعزيز العلاقات مع مصر، مشيرًا إلى أن اللجنة المصرية الأردنية هي أقدم اللجان العربية المشتركة.

وأوضح أن هناك العديد من القضايا التى تم البحث فيها بالتفاصيل من خلال الاجتماعات التى عقدت فى العاصمة الأردنية "عمان" وفي القاهرة، ما أسفر عن إنهاء كافة الموضوعات، مقدما الشكر والتقدير للوزيرة على دورها في إزالة أية معوقات تواجه التعاون بين البلدين، وقدم التهنئة لمصر في ذكرى ثورة 30 يونيو وما حققته مصر من إنجازات خلال السنوات الماضية.

وعقب ذلك، اصطحبت الوزيرة، الوزير الأردني في جولة بمركز خدمات المستثمرين، حيث تم التعرف على كافة الخدمات المقدمة للمستثمر داخل المركز، والفرص الاستثمارية المتنوعة في مختلف المجالات، وأشاد الوزير الأردني بما شاهده من خدمات يتضمنها المركز وكافة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتيسير على المستثمرين.