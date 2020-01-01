 مقتل عنصر في الحشد الشعبي العراقي بانفجار عبوة ناسفة في بيجي - بوابة الشروق
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مقتل عنصر في الحشد الشعبي العراقي بانفجار عبوة ناسفة في بيجي

أ.ش.أ
نشر في: الخميس 2 يوليه 2020 - 4:22 م | آخر تحديث: الخميس 2 يوليه 2020 - 4:22 م

أفادت قناة السومرية الإخبارية اليوم الخميس بمقتل عنصر في الحشد إثر انفجار عبوة ناسفة قرب مصفى بيجي.

 

ونقلت السومرية عن مصدر أمني قوله "إن عبوة ناسفة انفجرت، ضمن منطقة الـ٦٠٠ بالقرب من مصفى بيجي، ما أسفر عن مقتل عنصر من الحشد الشعبي".


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