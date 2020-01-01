دي ليخت: هدف الديربي سر تألقي مع يوفنتوس

علق الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس الإيطالي، على مستواه الطيب مع البيانكونيري خلال الموسم الحالي.

وقال دي ليخت في تصريحات نقلتهخا شبكة «سكاي سبورت» إيطاليا: "أشعر بتحسن بدني كبير، كما أنني في مكان أفضل بكثير على المستوى العقلي، هذا أمر بالغ الأهمية لكي تسير الأمور بشكل جيد".

وأضاف "يوجد العديد من المهاجمين المختلفين والمتحفزين في الكالتشيو، هناك لوكاكو، إنه قوي وسريع وأيضًا إيموبيلي الذي يتألق عندما يكون ظهره للمرمى"

وتابع "كل فريق يمتلك مهاجمين رائعين ومختلفين عن بعضهم البعض، كل مباراة صعبة، المستوى هنا مرتفع للغاية، أحاول دراسة اللاعبين بدقة قبل كل مباراة من أجل الاستعداد لأي فعل".

وواصل "المنافسة على اللقب؟ لا يزال لاتسيو وإنتر ميلان في السباق. النيراتزوري فريق رائع ولا يتأخر سوى بـ 8 نقاط فقط".

وأردف "يجب أن نكون حذرين مع هذه الفرق، هناك 9 مباريات وستكون كل موقعة بمثابة مباراة نهائية. من الآن وحتى الجولة الـ 38 يجب ألا نتباطأ".

واستطرد "ديربي تورينو؟ إنها مباراة خاصة، الفريقان يريدان الفوز من أجل المدينة والجماهير. يجب أن نبذل قصارى جهدنا في الدفاع قبل كل شيء، وألا نمنحهم أي فرصة".

ونوه "من الواضح أن الديربي الأول يمثل ذكرى جميلة لي، لأنني سجلت هدفي الأول مع يوفنتوس، كما أنه منحنا انتصارًا مهمًا".

وأتم "لم يكن الوقت سهلًا بالنسبة لي، تعرضت للكثير من الانتقادات والضغوطات، لكن هذا الهدف رفع معنوياتي وجعلني أنا وبقية زملائي سعداء، بفضل هذا الهدف وصلت للمستوى الذي عليه اليوم".