طائرات حربية تركية تقصف قضاء العمادية في كردستان العراق

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قصفت طائرات حربية تركية وبشكل مكثف مناطق قضاء العمادية (آميدي) التابع لمحافظة دهوك بإقليم كردستان العراق، تحت ذريعة كبح جماح مسلحي حزب العمال الكردستاني.

وذكرت وسائل الإعلام الكردية نقلا عن شهود عيان - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - أن الطائرات التركية قصفت اليوم الخميس وبشكل مكثف سفوح جبل (كارة)، دون توفر معلومات عن الأضرار الناجمة بسبب استمرار القصف، مضيفة أن العمليات العسكرية التركية مازالت مستمرة.

كانت قوة من حرس الحدود العراقية وصلت أمس مناطق (باطوفا)، ورفعت العلم العراقي وشرعت باستحكام مواقعها.