ارتفاع العجز التجاري لأمريكا بأكثر من التوقعات

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أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة، اليوم الخميس، تراجع قيمة الصادرات الأمريكية بأكثر من تراجع قيمة الواردات خلال مايو الماضي مما أدى إلى ارتفاع العجز التجاري بأكثر من التوقعات.

وذكرت وزارة التجارة أن العجز التجاري ارتفع إلى 6ر54 مليار دولار خلال مايو الماضي، مقابل 8ر49 مليار دولار في أبريل الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع العجز إلى 53 مليار دولار مقابل 4ر49 مليار دولار في أبريل وفقا للبيانات الأولية.

جاء العجز الأكبر من المتوقع للميزان التجاري، على خلفية تراجع الصادرات بنسبة 4ر4 في المئة إلى 5ر144 مليار دولار خلال مايو الماضي، مقابل 1ر151 مليار دولار في الشهر السابق.

قادت صادرات السلع الصناعية والسلع المختلفة مسيرة التراجع حيث تراجعت قيمتها بنحو 9ر3 مليار دولار، في حين تراجعت قيمة صادرات الخدمات بمقدار 1ر1 مليار دولار.

في الوقت نفسه تراجعت الواردات خلال مايو الماضي بنسبة 9ر0 في المئة إلى 1ر199 مليار دولار، مقابل 9ر200 مليار دولار في أبريل الماضي.

وعوضت الزيادة في واردات المستلزمات الصناعية والخامات والسلع الاستهلاكية، تراجع واردات السيارات ومكوناتها والمحركات.