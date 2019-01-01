القبض على 5 رجال الشرطة الهندية بشأن وفاة أب ونجله

ذكرت الشرطة الهندية اليوم الخميس أنه تم القاء القبض على خمسة من رجال الشرطة في ولاية بجنوب البلاد على خلفية وفاة أب ونجله اعتقلا لإنهما لم يغلقا متجرهما في انتهاك لقواعد الإغلاق الخاصة بفيروس كورونا.



كانت الشرطة ألقت القبض على بي جياراج ونجله إيمانويل بينيكس في 19 يونيو الماضي في بلدة ساثانكولام في ولاية تاميل نادو بناء على اتهامات بانتهاك قواعد إغلاق كورونا بإبقاء متجر الهواتف المحمولة الخاص بهما مفتوحا بعد ساعات العمل المقررة.



وتوفيا في المستشفى بعد يومين من الإفراج عنهما. وقالت أسرتهما إنهما توفيا إثر تعرضهما لتعذيب وحشي اثناء احتجاز الشرطة لهما.



قامت الشرطة في البداية بنقل أربعة مسؤولين من أماكن عملهما وأوقفت في وقت لاحق رجلين على صلة بالقضية ولكن لم توجه اتهامات إليهما.



وأثارت الواقعة ورد فعل الشرطة المبدئي احتجاجات واسعة النطاق وأدت إلى تدخل محكمة محلية.



وقضت محكمة مدارس العليا اليوم الثلاثاء بأنه توجد أسباب كافية مستندة إلى تقرير الطب الشرعي لاتهام رجال الشرطة المسؤولين عن احتجاز الرجل وابنه بالقتل، حسبما ذكرت شبكة تلفزيون نيودلهي (إن دي تي في).



وقال مفتش الشرطة العام، كيه شانكار، للصحفيين: "جرى القبض على خمسة من أفراد الشرطة حتى الآن. ونحن نحقق في القضية". وأضاف أن الاتهامات ضد ثلاثة منهم تشمل القتل.



يشار إلى أن الوفاة أثناء الاحتجاز من جانب الشرطة شائعة في الهند. فقد تم الإبلاغ عن 1966 على الأقل من مثل تلك الوفيات في عام 2018 لمفوضية حقوق الإنسان الوطنية، بحسب منظمة الحملة المتحدة ضد التعذيب غير الحكومية.