ترامب: 3 أدوية أمريكية مرشحة لتكون لقاحا ناجعا ضد كورونا

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن تفاؤله بأن الولايات المتحدة ستعلن قريبا عن لقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، وذلك نقلًا عن فضائية «روسيا اليوم»، مساء الخميس.

وقال «ترامب» في حفل أقيم في البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن «هناك ثلاثة أدوية أمريكية مرشحة لأن تكون لقاحًا ناجعًا ضد فيروس كورونا، وهي جيدة بشكل خاص»، مضيفًا: «اللقاحات الثلاثة جيدة حقًا، ونعتقد أننا سنحصل عليها قريبًا».

وجاءت تصريحات «ترامب» بعد ساعات من إعلان مدير المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة فرانسيس كولينز، عن تفاؤله بتحقيق هدف إنتاج لقاح آمن وفعال ضد فيروس كورونا المستجد في نهاية 2020.

وأوضح «كولينز» أن برنامج تسريع إنتاج اللقاح الذي أطلقته إدارة ترامب سيحقق أهدافه المرجوة، معربًاعن ثقته بالتوصل إلى إنتاج 300 مليون جرعة من لقاح كورونا في بدايات سنة 2021.