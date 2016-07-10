الصين تهدد بالانتقام من بريطانيا بشأن هونج كونج

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هددت الصين اليوم الخميس بالانتقام بعدما وعدت بريطانيا سكان هونج كونج بمسار للمواطنة في أعقاب قانون جديد مثير للجدل متعلق بالأمن القومي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان إن بريطانيا تنتهك التزاماتها السابقة تجاه الصين بالتعهد وذلك بالتعهد بتوسيع حقوق الإقامة لمئات الآلاف من حاملي جوازات السفر الهونج كونجية البريطانية.

وقال تشاو: "الجانب الصيني يدين هذا بشدة ويحتفظ بحق اتخاذ المزيد من ردود الفعل "، بحسب صحيفة جلوبال تايمز الرسمية.

وأكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أمس الأربعاء أن بريطانيا ستمضي في خطتها لعرض المواطنة على سكان هونج كونج.

اتهم راب الحزب الشيوعي الصيني الحاكم بـ "خنق" حريات هونج كونج من خلال فرضه قانونا أمنيا جديدا.

يستهدف القانون الذي جرى سنه أمس الأول الثلاثاء، الحركات الانفصالية وأعمال التخريب والارهاب والتواطؤ مع القوات الأجنبية في هونج كونج. ويقول المنتقدون إن هدفه قمع المعارضة في المركز المالي الذي شهد احتجاجات العام الماضي.

وقال وزير الخارجية البريطاني إن القانون يخرق الإلتزام المشترك لعام 1984 الذي وافقت بكين بموجبه على الحفاظ على الحريات الأساسية في هونج كونج.

يذكر أن بريطانيا سلمت مقاليد السيطرة على هونج كونج للصين في عام 1997، بعد أكثر من 150 عاما من الحكم الاستعماري.