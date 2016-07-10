مورينيو ينتقد أجندة مباريات توتنهام

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قال جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام، إنه غير سعيد بسبب طول المدة التي تفصل بين مباريات فريقه منذ استئناف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عقب توقفها بسبب أزمة فيروس كورونا الصحية حول العالم.

وسيلتقي توتنهام مع شيفيلد يونايتد في وقت لاحق من يوم الخميس وذلك بعد مرور تسعة أيام من مباراته الماضية والتي انتهت بفوزه 2- صفر على وست هام يونايتد في 23 يونيو الماضي.

وأضاف المدرب البرتغالي المخضرم في مؤتمر صحفي قبل المواجهة:" أنا غير سعيد بسبب انتظاري لمدة طويلة للغاية قبل خوض هذه المباراة".

وأوضح:" الوقت الأمثل بين المباراة والأخرى، هو حسب رأيي، ثلاثة أيام وخاصة في هذا الوقت عندما تسعى للوصول إلى أفضل أداء وأفضل تركيز".

وعبر مورينيو أيضا عن أمله في أن يقدم لاعب الوسط تانجاي ندومبلي أداء متميزا مع التشكيلة.

واستبدل ندومبلي صاحب الصفقة القياسية في النادي اللندني بين الشوطين خلال أخر مباراة لتوتنهام قبل توقف الدوري الإنجليزي في منتصف مارس الماضي ولم يشارك من يومها في أي مباراة وتعرض لبعض الانتقادات.

وقال مورينيو عن ذلك:" أعتقد أن ندومبلي سيقدم أداء متميزا".

وأشار:" كرة القدم مليئة باللاعبين الذين كنت بداياتهم صعبة ثم جاءت النهايات جيدة، عندما تكون الموهبة حاضرة يمكن أن تحدث الكثير من الأشياء على مستوى التكيف في صفوف الفريق".

وواصل:" في الكثير من الأندية الأخرى يكون من الطبيعي أحيانا وجود لاعبين كبار على مقاعد البدلاء مثل مانشستر يونايتد وليفربول وريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونيخ".

وأتم:" وفي توتنهام على الجميع أن يفهموا أن حدوث ذلك أمر طبيعي أيضا".

ويحتل توتنهام المركز الثامن بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين برصيد 45 نقطة قبل سبع جولات من نهاية الموسم.